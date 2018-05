Quattro ori per Nuova Ginnastica Teramo

(ANSA) - TERAMO, 29 MAG - Quattro ori, un argento e un bronzo per gli atleti della Nuova Ginnastica Teramo alle finali nazionali di ginnastica artistica del Centro Sportivo Italiano a Lignano Sabbiadoro con più di 200 iscritti nel settore maschile selezionati tra i migliori atleti italiani. Gianluca Di Mattia ha conquistato il titolo assoluto nel livello Junior Super ed è diventato campione italiano anche nella specialità trampolino elastico; Dazi Gianmarco, nel giorno del suo 18/o compleanno è diventato campione italiano assoluto nella categoria Senior Super e primo al trampolino di specialità; medaglia di bronzo per Stefano Di Benedetto alle parallele pari e ottavo posto in classifica assoluta e il quarto posto di Manuel Nappi categoria Allievi Super al trampolino di specialità. Il Tigrotto Super Gianmarco Di Nicola vicecampione italiano si è posizionato al secondo posto nella specialità trampolino elastico.