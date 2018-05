'Humanism', anteprima italiana 30 maggio

(ANSA) - PESCARA, 25 MAG - "Un racconto comico fatto al cinema, molto teatrale, un affresco parodistico grottesco e nonsense, d'essai, come i filmetti comici anni '60 inglesi, con qualche ammiccamento al cinema nord europeo. Una boutade, sul genere produttivo dei primi film di Allen". Glauco Della Sciucca descrive 'Humanism', sua prima creazione cinematografica, lui, autore per il New Yorker, che ha disegnato Swatch ed è amico di Sir Michael Lindsay-Hogg, regista dei Beatles. Dopo l'anteprima a Londra del 18 aprile il lungometraggio in bianco e nero, versione originale in italiano sottotitolata in inglese, arriva a Pescara dove è stato girato in gran parte. Anteprima italiana al cinema Massimo, mercoledì 30 maggio. Nel cast Ezio Budini, Randall Paul, Veronique Vergari, Huw Parmenter. In partnership etica con 'Meat free Monday', la campagna lanciata da Paul, Stella e Mary McCartney, il film è una produzione HBF Hoffman, Barney & Foscari Ltd, società multidivisionale con sede a Londra, in collaborazione con la Fondazione PescarAbruzzo.