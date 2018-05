Feste Settembre, Massimo Ranieri tra big

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 24 MAG - "Un programma completo e variegato, pensato per accontentare tutti i gusti, nel segno di musica e divertimento". Così è stata presentata l'edizione 185 delle Feste di Settembre di Lanciano, dal 29 agosto al 16 settembre. Il programma è stato illustrato in Municipio dal sindaco Mario Pupillo. Tra gli ospiti delle quattro giornate finali il big è Massimo Ranieri, come già annunciato ad aprile.

Il 13 settembre alle 21 maratona notturna de 'La Nuttate 3.0' fino all'Apertura alle 4 del mattino con il Festival Nazionale per Artisti Diversamente Abili; seguono Miss Lanciano 2018, ospiti Claudio Alberto Francesconi, Gabriele Sbattella e Axx Donnel. Dalla mezzanotte fino al mattino piazza Plebiscito si trasforma in discoteca all'aperto. Venerdì 14 settembre Festival Ragazzi di Strada, con Mario Tessuto, Giuliano dei Notturni, Gian Pieretti, Enrico Maria Papes, Pietruccio Montalbetti e I Corvi. Il 15 Thomas Bocchimpani da "Amici" di Maria de Filippi.

Il 16 chiude Massimo Ranieri con "Sogno e son desto".