Scooter a fuoco dopo scontro Ss16,ferito

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 22 MAG - Incidente stradale poco dopo mezzogiorno sulla Statale 16 Adriatica nel territorio di Casalbordino (Chieti) nei pressi del bivio per il santuario della Madonna dei Miracoli. Ad avere la peggio F.Q., 28 anni di Trivento (Campobasso), che è stato sbalzato dal suo scooter Aeon 350 Urban che, a seguito dell'impatto con una Kia Sportage, ha preso fuoco. Il giovane ha ricevuto le prime cure mediche dai sanitari del 118 che, dopo aver constatato le fratture degli arti inferiori, hanno deciso il suo trasporto in eliambulanza al Santo Spirito di Pescara. Sono intervenuti i Vigili del fuoco dal distaccamento di Vasto, la polizia stradale e il personale dell'Anas per le operazioni di soccorso e la pulizia della sede stradale.