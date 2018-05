Scontro auto-pulmino, un morto

(ANSA) - ROSCIANO (PESCARA), 20 MAG - Incidente stradale mortale, nella notte, a Rosciano, in provincia di Pescara. La vittima è un automobilista 48enne di Alanno (Pescara), Ermanno Finocchio. Alla guida di un'auto, l'uomo si è scontrato con un pulmino su cui si trovavano le atlete di una squadra di softball. Soccorritori e sanitari del 118, arrivati poco dopo con diverse ambulanze, hanno potuto constatare solo il decesso dell'uomo. Solo contusioni, invece, per alcune atlete occupanti del pulmino. Per una decina di ragazze c'è stato poi il trasferimento nell'ospedale di Chieti per la medicazione di ferite leggere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno che hanno dovuto liberare il corpo della persona deceduta dalle lamiere della vettura. Sulle cause dell'accaduto indagano le forze dell'ordine.