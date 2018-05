Turisti in Abruzzo soddisfatti sul Web

(ANSA)- PESCARA, 16 MAG -Migliora la reputazione digitale dell'offerta turistica abruzzese. Lo dice uno studio di Travel Appeal: nel 2017 il livello di soddisfazione dei turisti che hanno trascorso le vacanze in Abruzzo si attesta all'86,1% di 'sentiment' positivo, salito quest'anno all'88%. Il report, illustrato dall'assessore regionale al Turismo Giorgio D'Ignazio, dal direttore del Dipartimento Sport, Turismo e Cultura Francesco Di Filippo con l'account manager di Travel Appeal Mario Romanelli, è stato realizzato elaborando 550.611 opinioni su diversi aspetti riguardanti l'esperienza di vacanza pubblicate su Booking.com, TripAdvisor.com, Facebook e Google.

Monitorate 1.894 strutture - 73% ricettive, 22% di ristorazione, 5% attrazioni turistico-naturalistiche. Emerge che l'Abruzzo sa accogliere, c'è grande soddisfazione per la qualità del cibo e per il comparto culturale. Un quadro di riferimento, dice D'Ignazio, sulla base del quale istituzioni e operatori possono impostare strategie di accoglienza, migliorare servizi e marketing.