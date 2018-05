Visita pneumologica a Pescara? Nel 2020

(ANSA) - PESCARA, 15 MAG - Nel distretto sanitario della provincia di Pescara bisogna aspettare quasi due anni per effettuare una visita pneumologica: la prima data utile è ad aprile 2020 presso la struttura di Scafa (Pescara). Per una Tac al cervello con contrasto il tempo di attesa è di circa un anno: la prima disponibilità è ad aprile 2019.

Il problema delle liste di attesa è stato recentemente affrontato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil Abruzzo, che insieme con le federazioni dei Pensionati e del Pubblico Impiego Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp, Fp Cgil, Fp Cisl, Fpl Uil, hanno lanciato, nello scorso marzo, una raccolta di firme per una petizione popolare, da presentare alla Regione Abruzzo: tra le proposte l'abrogazione del super ticket, la riduzione delle liste d'attesa, il potenziamento della medicina di genere e di quella territoriale. Obiettivo dei sindacati e' quello di raccogliere 20mila firme in tutto l'Abruzzo, per poi presentarle alla presidenza del Consiglio regionale e ai manager delle Asl abruzzesi.