Papa: la santità è il vero elisir di giovinezza

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 MAG - "La santità mantiene eternamente giovani, è il vero 'elisir di giovinezza' di cui abbiamo tanto bisogno. È la rinnovata giovinezza che ci ha portato la risurrezione del Signore". Lo ha detto il Papa in un videomessaggio ai giovani riuniti nel Santuario di San Gabriele dell'Addolorata (Teramo).

"Come ho ribadito recentemente nell'Esortazione apostolica Gaudete et exsultate, la santità è il volto più bello della Chiesa e la trasforma in una comunità 'simpatica'. Se Sant'Ambrogio si diceva convinto che 'ogni età è matura per la santità', senza dubbio - ha detto ancora Papa Francesco - lo è pure l'età giovanile. Non abbiate dunque paura di essere santi, guardando Maria, a San Gabriele e a tutti i santi che vi hanno preceduto e vi indicano la strada!".(ANSA).