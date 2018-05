Norma Miller in concerto il 12 maggio

(ANSA) - PESCARA, 10 MAG - La regina dello swing, Norma Miller, 98 anni, terrá un concerto per l'inaugurazione della sede dell'Italian Swing Dance Society, lo 'Swing Craze' Club a Montesilvano (Pescara). La ballerina, coreografa, cabarettista e attrice, ultima testimone vivente dell'epoca d'oro dei club swing di New York degli anni '20 e '30, e in particolare del Savoy di Harlem, è presidente onorario dell'Italian Swing Dance Society. La Miller si esibirà insieme alla Billy Bros. Swing Orchestra, presentando i brani del cd "A Swingin' Love Fest" e del prossimo "Swingin' at the Savoy", entrambi incisi con la stessa orchestra. Nell'occasione si potrà anche acquistare la copia del suo libro "Swing, Baby Swing", tradotto in italiano e incentrato sulla storia del Lindy Hop, il ballo originale degli anni '30 nato al Savoy Ballroom di Harlem. Durante la stessa serata verrà presentato il programma della 7/a edizione del Festival "Swing on the Beach" che si terrá a Pescara, dal 13 al 19 agosto.