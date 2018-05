Asl L'Aquila, concorsi per 7 medici

(ANSA) - L'AQUILA, 9 MAG - Con l'imminente approvazione dell'atto aziendale, la Asl provinciale di L'Aquila avvia la stagione dei concorsi. I primi due concorsi con cui si aprirà "la corposa immissione di nuovo personale", spiega la Asl, saranno quelli di pediatria e neonatologia per i quali la Regione ha già dato l'autorizzazione e che costituiscono un'anticipazione del piano di assunzioni del 2018.

Nei giorni scorsi la direzione Asl, guidata dal manager, Rinaldo Tordera, ha avviato le procedure per il concorso di pediatria che servirà a reclutare 2 medici e per quello di neonatologia che permetterà all'azienda di assumere altri 5 medici, portando a 7 il numero di dirigenti medici che prenderanno servizio.

"L'arrivo di questi 7 medici - spiega Tordera - sarà solo un 'antipasto' della massiccia assunzione di nuovi operatori che ci consentirà di rafforzare la dotazione di personale: In tal modo provvederemo a integrare gli organici laddove sono meno folti".