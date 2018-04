Izsam, tre progetti crescita struttura

(ANSA) - TERAMO, 30 APR - Un laboratorio a camera stagna (15 mln) dove sarà possibile studiare animali affetti da gravi malattie, stabulari con la creazione di spazi per la chirurgia veterinaria, aule di formazione e uffici in una nuova collocazione (2,5 mln), oltre alla ristrutturazione della sede centrale (7,5 mln): sono i progetti finanziati con 25 milioni di euro dal Masterplan Abruzzo che rientrano in un programma più ampio che riguarda la creazione di un nuovo polo scientifico a Teramo finanziato con 43 milioni di euro, destinati a cambiare volto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise 'Caporale'. "Non si tratta solo di stanziamenti per infrastrutture - ha spiegato il presidente dell'Izsam Manola Di Pasquale - ma di investimenti finalizzati ad un progetto di sviluppo sulla ricerca scientifica che farà crescere ulteriormente una struttura che è già all'avanguardia nazionale ed internazionale nella sicurezza alimentare e nello studio sugli animali finalizzato alla salute umana".