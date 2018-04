Tartaruga salvata, alunni la adottano

(ANSA) - PETACCIATO (CAMPOBASSO), 29 APR - Trovata sulla spiaggia di San Salvo (Chieti) è stata salvata e curata dai volontari del Centro di recupero di Pescara. Oggi, è stata adottata dagli alunni della scuola di Petacciato (Campobasso) e ha anche un nome 'Eclisse'. Ha un lieto fine la storia che vede come protagonista una tartaruga marina Caretta Caretta trovata nel giugno 2017 sul litorale abruzzese. I suoi 'familiari' adottivi, gli alunni di 4/a e 5/a elementare, sezione A e B, si sono recati a Pescara per conoscerla meglio, accompagnati dai maestri Giovanna Caruso, Emanuela Paduano e Luigi Masciulli. Due le testuggini prese in carico fino ad oggi presenti nella casa di riabilitazione 'Luigi Cagnolaro' di Pescara, uno dei centri più avanzati d'Italia con personale altamente qualificato e specializzato. 'Eclisse' è un esemplare maschio del peso di 32 kg che sta migliorando e si spera di poter restituire al mare nell'estate del 2019.