Comune Avezzano, Cosimati confermata

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 29 APR - Iride Cosimati confermata presidente del Consiglio comunale di Avezzano. "A seguito del dibattito nato dalle vicende che il Comune per la prima volta si è trovato ad affrontare con la cosiddetta 'anatra zoppa', trovo normale ci siano state insoddisfazioni e incomprensioni" ha detto il sindaco Gabriele De Angelis, a conclusione della seduta in cui si è discussa anche la mozione di sfiducia nei confronti della presidente del Consiglio, presentata da 10 consiglieri di minoranza. "Ora andiamo avanti, siamo di fronte di nuovo a una maggioranza compatta che ha voglia di portare avanti lavori per gli avezzanesi". Con il voto della maggioranza dei consiglieri è stata ratificata la variazione di Bilancio, proposta dall'assessore Felicia Mazzocchi, che permetterà di investire un milione 300mila euro in: acquisto arredi per la scuola Persia, bonifica di un sito nella zona industriale, messa in sicurezza dei sistemi di informatizzazione del Comune e realizzazione del campo in erba sintetica di Antrosano.