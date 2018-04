Strade provinciali chiuse, De Santis, 'colpo all'economia'

(ANSA) - L'AQUILA, 26 APR - "Sta suscitando critiche giustificate e reazioni allarmate l'ordinanza della Provincia dell'Aquila con cui il presidente, Angelo Caruso, ha deciso la chiusura di numerose strade di competenza, con il divieto di transito per ciclisti e motociclisti, come la 83 Marsicana e la 479 Sannite, la 105 di Montecabbia e la 106 delle Capannelle, per ragioni inerenti lo stato di scarsa manutenzione". Lo scrive in una nota il consigliere provinciale Lelio De Santis (Idv).

"Si tratta di strade tra le più amate e frequentate da appassionati e turisti, che vanno alla scoperta dei Borghi e delle Bellezze naturalistiche dell'Abruzzo interno e riempiono le Località turistiche, soprattutto nel fine settimana e nei periodi particolari, come il ponte del primo maggio. Impedire all'improvviso, anche se per ragioni oggettive di tutela dell'Ente, il transito di centinaia di turisti è un vero schiaffo al desiderio di un turismo pulito e verde e un duro colpo all'economia agonizzante delle zone interne".

"Ho chiesto al presidente, con un'interrogazione urgente, di verificare con la struttura tecnica la reale condizione di pericolo delle diverse strade e poi di revocare l'Ordinanza in questione. Nel frattempo, è urgente attivare tutte le procedure tecniche e amministrative per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette strade, considerato che il Bilancio Preventivo 2018, appena approvato all'unanimità, prevede tutte le risorse finanziarie necessarie allo scopo. Non è possibile che le Pubbliche amministrazioni siano freno allo sviluppo del territorio, invece di essere il motore delle iniziative". (ANSA).