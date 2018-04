Rossi nuovo vicario questore a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 23 APR - Vanta una lunga esperienza Nei Compartimenti di Polizia postale e delle telecomunicazioni in Toscana e nel Lazio, Andrea Rossi, il primo dirigente della Polizia di Stato che da oggi ricopre le funzioni di vicario del questore a Teramo. Napoletano di 58 anni, Rossi sostituisce Patrizia Carosi, destinata a ricoprire lo stesso ruolo nella costituenda questura di Fermo. Laureato in Giurisprudenza, il nuovo vicario è in Polizia dal 1988. Prima di essere nominato Vicario del Questore di Sondrio, ha ricoperto vari incarichi anche a Roma, al Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni. Profondo conoscitore dei tanti e delicati aspetti del settore, è autore, tra l'altro, di due importanti pubblicazioni su 'Spamming e intercettazioni telefoniche' nel 2008 e 'I minori ed i pericoli in rete' del 2012.