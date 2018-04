Senza ascensore da un anno, proteste

(ANSA) - PESCARA, 19 APR - Resta difficile la situazione di alcuni residenti di una palazzina di sette piani dell'Ater (Azienda territoriale edilizia residenziale) in via Rio Sparto a Pescara dove non è più in funzione un ascensore, distrutto da un incendio il 30 maggio dell'anno scorso in circostanze oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine. Questa mattina alcuni inquilini hanno inscenato una protesta, mettendo al centro della strada cassonetti della spazzatura, per chiedere che l'ascensore venga riparato, considerando che nello stabile di edilizia popolare vivono anche anziani e persone malate. Qualche momento di tensione e problemi per le auto in transito durante la protesta. Sul posto, per riportare la calma, gli agenti della Squadra Volante e della Digos, oltre agli operai di Attiva che hanno sistemato i cassonetti. Accanto ali inquilini di via Rio Sparto si è schierato il consigliere comunale della Lista Teodoro Massimiliano Pignoli che da tempo segue la vicenda.