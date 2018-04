Sisma L'Aquila: Lolli, su tasse fiducia in Tar

(ANSA) - L'AQUILA, 18 APR - "Bisogna naturalmente aspettare la sentenza del Tar, però gli avvocati mi hanno detto che i giudici hanno dimostrato di essere ferrati e preparati sull'importante tematica. Questo significa che c'è sensibilità e attenzione, sono molto fiducioso". Così il vice presidente della giunta regionale d'Abruzzo, Giovanni Lolli, sull'udienza di oggi davanti al Tar che ha discusso i ricorsi contro la restituzione delle tasse sospese a imprese a professionisti nel cratere del sisma, riservandosi una decisione entro due giorni. Lolli sottolinea che "nella piattaforma sulle iniziative legate alla vicenda c'era anche la richiesta all'attuale Governo, uscente, di un decreto per alzare il de minimis a 500mila euro, un provvedimento - afferma - che toglierebbe dalla problematica molte imprese". "Mi è stato risposto - spiega ancora Lolli. Che in questo momento ci sono le consultazioni e che fare un decreto è complicato, allora si aspetterà questa settimana e se non ci saranno novità, e quindi i temi si allungheranno, allora è possibile che l'esecutivo uscente debba fare degli atti emergenziali nei quali inserirà anche la questione delle tasse".(ANSA).