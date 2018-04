Gdf sequestra cosmetici contraffatti

(ANSA) - PESCARA, 17 APR - I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara hanno eseguito presso il mercato rionale del lunedì a Pescara, un controllo volto a verificare la regolarità dei marchi dei prodotti venduti, procedendo al sequestro di circa 500 pezzi tra rossetti, matite, fard, smalti, creme e altri prodotti di bellezza riproducenti, tra gli altri, i marchi di Chanel, Kiko e Mac: il titolare della bancarella, un commerciante campano di 23 anni, è stato denunciato. L'uomo non è stato in grado di esibire ai militari alcun documento fiscale per giustificare il possesso della merce che da un primo esame è apparsa contraffatta. Il materiale commercializzato, quello tipico per la bellezza femminile, è risultato costituito da prodotti di cosmesi di ogni genere e, soprattutto, apparentemente dei più noti e lussuosi marchi di diversi grandi produttori, tutti però notoriamente accomunati dalla stessa strategia di marketing che consiste nell'utilizzare solo i propri canali ufficiali per la distribuzione della merce.