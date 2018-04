Vicicittà Pescara, vince Scarlatto

(ANSA) - PESCARA, 15 APR -Partecipata a Pescara la 35esima edizione del Vivicittà organizzata dalla Uisp Abruzzo-Molise. Al via, in Piazza della Rinascita, c'erano 1300 atleti, di cui 900 in gara nella manifestazione podistica competitiva di 12 km. In gara anche meno giovani e bambini nella non competitiva di 6 km e nella passeggiata di 3 km. Rinnovato il consolidato connubio sport-solidarietà con una raccolta fondi per acquistare un ludobus destinato ai bimbi siriani che vivono nei campi profughi in Libano. Il via alla gara è stato dato dal sindaco Marco Alessandrini e dall'assessore allo sport Giuliano Diodati. Il vincitore è stato Douglas Scarlatto (Aterno Pescara) che ha tagliato il traguardo in 00.39.49.Secondo posto a Francesco Marchetti (Gs Morbegno) in 00.40.00 e terzo a Alessio Bisogno (Passologico) con 00.40.14. Fra le donne la prima classificata è stata Deborah Aceto (Asd Pietro Mennea) con 00.48.56. Quindi Lorella Buzzelli (Asd Pietro Mennea) con 00.49.56 e terza Adalgisa D'Ortona (Vini Fantini) con il tempo di 00.51.29.