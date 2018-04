Assemblea Bcc di Cappelle sul Tavo

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 15 APR - Oggi alle 10.30 i soci della Banca di credito cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo (Pescara) si ritroveranno nel 'palacongressi Dean Martin' di Montesilvano per l'assemblea sociale. L'istituto conta 3256 soci, con un aumento di 154 unità nell'ultimo triennio.

L'assemblea si riunirà per discutere e deliberare su argomenti tra cui il bilancio sociale e di missione al 31 dicembre 2017, il bilancio al 31 dicembre 2017 e le deliberazioni inerenti e conseguenti, il rinnovo delle cariche sociali. "Questo è stato sicuramente il miglior triennio gestionale da quando i soci mi hanno dato la loro fiducia nel 2009 - dichiara il presidente Michele Borgia - Gli utili netti conseguiti nel triennio ammontano a 1,8 milioni di euro, con un risultato del 2017 che proporremo in approvazione dell'assemblea pari a 657.990 euro. I più grandi traguardi sono stati conseguiti nel consolidamento patrimoniale con un coefficiente passato dal 15,2% del 2015 al 17,5% del 31 dicembre 2017".