Roccaraso, via a lavori nuovi impianti

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 12 APR - Una nuova seggiovia quadriposto capace di trasportare 1.750 sciatori ogni ora e che permetterà di risalire le Crete Rosse in 159 secondi. E poi una nuova sciovia al Valloncello più veloce e più moderna di quella esistente. A Monte Pratello di Rivisondoli sta per partire un nuovo piano di potenziamento degli impianti di risalita che consentirà all'intero comprensorio sciistico dell'Alto Sangro di essere ancora più competitivo e funzionale. I lavori partiranno nel prossimo mese di giugno e si concluderanno ad ottobre: la road map del cantiere è pronta e prevede l'entrata in funzione dei nuovi impianti ai primi di dicembre subito dopo il collaudo e in occasione dell'avvio della nuova stagione sciistica invernale.