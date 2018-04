Capriolo entra in un panificio a Ortona

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 12 APR - Un capriolo è entrato questa mattina in un panificio nel centro di Ortona (Chieti), forse dopo essersi smarrito allontanandosi dalle vicine zone rurali.

Il titolare del negozio ha chiamato i Carabinieri Forestali, arrivati insieme ai colleghi del Reparto Biodiversità di Pescara e a un veterinario della Asl Lanciano Vasto Chieti il quale ha constatato il buono stato di salute dell'animale, solo molto spaventato, visti i tanti curiosi entrati nel frattempo nel locale. Il giovane capriolo è stato quindi trasportato e poi liberato nelle campagne fra Ortona e Orsogna (Chieti). Sono sempre più frequenti gli avvistamenti di fauna selvatica in aree urbane, così come le richieste di intervento al Reparto Carabinieri Biodiversità che fa sapere come, in questo periodo, ci si potrebbe imbattere in cuccioli di capriolo apparentemente abbandonati: un intervento improvvisato potrebbe far allontanare la madre, quindi, prima di avvicinare la fauna selvatica è bene rivolgersi ai Forestali o ai servizi veterinari.