D'Alfonso, D'Ignazio entra in Giunta

(ANSA) - L'Aquila, 10 APR - Giorgio D'Ignazio entra in Giunta al posto di Andrea Gerosolimo e Donato Di Matteo, che tornano semplici consiglieri regionali dopo le dimissioni da loro presentate. Lo ha detto oggi in Consiglio regionale Luciano D'Alfonso. Il presidente della Giunta ha poi spiegato che D'Ignazio avrà le deleghe al Turismo e che per il posto vacante dell'altro assessore le decisioni verranno prese in altra occasione. Contemporaneamente l'aula è stata portata a conoscenza delle dimissioni di Camillo D'Alessandro da consigliere regionale dopo l'avvenuta elezione alla Camera.