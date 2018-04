Regioni: Abruzzo; D'Ignazio, scelta e non poltrona

(ANSA) - PESCARA, 9 APR - "Non è un passaggio per una poltrona ma per una scelta. Scelta politica che non è nata con l'ingresso in Giunta ma viene da prima".

Così il neo assessore in Giunta regionale, Giorgio D'Ignazio, presentato oggi nella sede del Consiglio regionale a Pescara, e annunciato dal vicepresidente Giovanni Lolli, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, e del sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli.

"Ringrazio il presidente Lolli", si è fatto sfuggire D'Ignazio, affrettandosi ad aggiungere scherzosamente "per me è presidente", sorridendo. D'Ignazio ha annunciato le "immediate dimissioni dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale" sottolineando che a convincerlo è stato "il gioco di squadra" ma anche una battuta goliardica dell'ex sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo), Enio Pavone, "che ho incontrato casualmente e che ha definitivamente cambiato le sorti di questa scelta", ha raccontato D'Ignazio che punta al Turismo. (ANSA).