Sisma L'Aquila: De Micheli, nostro impegno non smetterà mai

(ANSA) - L'AQUILA, 5 APR - "Essere qua stasera è anche un modo per dimostrare che il nostro impegno, anche se io non sono aquilana, non smette e non smetterà mai".

Così Paola De Micheli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Commissario per i terremoti del Centro Italia 2016 e 2017 prima della partenza della fiaccolata all'Aquila in memoria delle 309 vittime nel nono anniversario del sisma del 6 aprile 2009.

In riferimento alla ricostruzione, De Micheli ha spiegato che "volevamo dimostrare che le maniche sono state rimboccate. Noi abbiamo aperto 14 mila cantieri, chiusi 12 mila, abbiamo investito 2 miliardi sulle opere pubbliche, quasi tutti i cantieri sono ormai avviati, abbiamo finalmente chiuso la partita delle scuole che, alla sottoscritta, stava particolarmente a cuore". "Sul tema delle attività produttive - ha continuato - abbiamo tanti esempi virtuosi e grazie anche ad un atteggiamento attivo e non passivo delle istituzioni e della politica territoriale, nessuno ha subito il terremoto, ma chi si è impegnato nelle istituzioni ha deciso di aggredire i problemi e di provare a risolverli, almeno tutti quelli risolvibili. Ce ne sono alcuni ancora aperti, non ci sottraiamo, qualunque sia - ha concluso - la nostra responsabilità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane". (ANSA).