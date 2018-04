Sisma L'Aquila: Borrelli, tragedia ha segnato cuori italiani

(ANSA) - L'AQUILA, 5 APR - "Provo un sentimento di vicinanza, di dolore, perché quell'evento, così come gli eventi successivi, ha segnato i cuori degli italiani e soprattutto i nostri".

Così il capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, prima dell'inizio della fiaccolata promossa all'Aquila dal Comitato familiari delle vittime del sisma e dal comune dell'Aquila a nove anni dal terremoto che ha causato 309 morti e circa 1500 feriti.

"Noi siamo arrivati qui immediatamente dopo il sisma, io personalmente ho vissuto qui per otto mesi insieme a questa gente per alleviare le sofferenze di questo territorio. I terremoti del Centro Italia? Un altro evento devastante, anche in termini numerici più o meno simili alle vittime che ha provocato il terremoto del 6 aprile 2009, che ha portato a oltre 80 mila scosse e ancora adesso, in queste notti, abbiamo registrato le scosse di intensità intorno a magnitudo 4. Un evento cui abbiamo dato il massimo impegno come Protezione civile". "Ci auguriamo sempre di poter corrispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri concittadini", ha spiegato Borrelli il quale ha concluso sottolineando che "bisogna investire in prevenzione, naturalmente strutturale. Adesso si sta facendo una ricostruzione di questi territori secondo quelle che sono le moderne tecniche di costruzione, ma anche in quella che è la pianificazione dell'azione di Protezione civile per ridurre al massimo gli effetti del sisma e di questi eventi calamitosi che interessano il nostro territorio". (ANSA).