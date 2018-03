Surf, Edoardo Papa quinto in Portogallo

(ANSA) - PESCARA, 31 MAR - Quinto in classifica nella prima tappa del Campionato Europeo di surf Pro Junior 2018 che si è disputato dal 20 al 25 marzo in Portogallo per il giovane atleta di 16 anni pescarese Edoardo Papa. Primo assoluto tra i surfisti italiani e quinto tra 128 partecipanti provenienti da tutta l'Europa. In Portogallo i surfisti si sono dati battaglia in heat da 4 e dopo tre giorni di gara Edoardo è riuscito a dimostrare le sue doti e il suo talento surfistico passando tutte le heat di qualificazione giungendo fino ai quarti. Il livello in acqua è stato alto fin dell'inizio e le condizioni meteo non hanno facilitato le performance: freddo e vento in alcuni momenti hanno impegnato non poco i ragazzi.

Edoardo è nato surfisticamente a Pescara nella scuola federale Surfing Sports Pescara con sede presso lo stabilimento Le Hawaii. Prossimi appuntamenti sportivi saranno altre tappe del Campionato Europeo di surf, i Mondiali con la maglia tricolore dell'Italia e le pre-selezioni alle Olimpiadi del 2020.