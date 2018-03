Maltempo: in Abruzzo pioggia, neve e mareggiate

(ANSA) - PESCARA, 21 MAR - Pioggia e vento a Pescara, con il fiume 'sorvegliato speciale' e mareggiate; neve a L'Aquila dove oggi le scuole sono chiuse, ad Avezzano ed a Chieti alta; nevischio anche nel Teramano a quote collinari relativamente basse. Nel Vastese nevica a Schiavi d'Abruzzo, Castiglione, Torrebruna dove gli spazzaneve sono in azione ma al momento non si registrano particolari disagi. Disagi sulla Trignina ma nella parte al confine con Molise. Nevica anche nell'Alto Sangro, in particolare sull'Altopiano delle Cinquemiglia e nei comuni limitrofi. Per quanto riguarda le autostrade, stamani sull'A24 nel tratto Tornimparte-Teramo nevicate al di sopra di 400 metri; lungo l'A25, tra Avezzano-Bussi sul Tirino nevicate al di sopra dei 400 metri. Raffiche di vento forte sulle tratte in avvicinamento all'Appennino. nevicate sono previste anche per il pomeriggio/sera.(ANSA).