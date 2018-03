Set a Pescara per De Luigi e Ramazzotti

(ANSA) - PESCARA, 20 MAR - Una nuova storia per il grande schermo, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Sullo sfondo uno scenario che spazia dal mare alla montagna, fra Pescara e dintorni. E' stato bello trovare "esterni nuovi, diversi - ha detto De Luigi - Il rischio di girare a Roma, che è la città più bella del mondo e lo sappiamo, era che lo spettatore pensasse di aver visto sempre lo stesso film. Qui abbiamo una grande varietà di paesaggi". "Dal punto di vista architettonico non si ha la sensazione di essere in una città tipicamente italiana", ha detto il regista, Guido Chiesa, incontrando la stampa insieme agli attori sul set di 'Ti presento Sofia', prodotto da Colorado Film. Nei giorni scorsi la troupe si è spostata dall'entroterra pescarese alla Costa dei Trabocchi per arrivare nel capoluogo adriatico. "Pescara offre non solo un enorme vantaggio economico, ma anche facilità di muoversi - ha aggiunto il regista - Siamo qui grazie alla Fondazione Pescarabruzzo nella cui sede gireremo una scena molto importante".