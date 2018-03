'Questo non è amore', camper Ps a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 20 MAR - Nel pomeriggio di giovedì 22 marzo 2018, a partire dalle 14, a Chieti presso la Facoltà di Scienze Sociali del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, interverrà il 'Camper' della polizia di Stato contro la violenza di genere. L'iniziativa, che vedrà la partecipazione di operatori del settore ed appartenenti alla polizia di stato quotidianamente impegnati a confrontarsi con le complesse dinamiche della violenza domestica e dello stalking, si inquadra nel più ampio progetto finalizzato a informare e sensibilizzare la collettività sui temi della violenza di genere. Sarà presente l'équipe multidisciplinare che compone il Camper della polizia di Stato - formata da operatori in divisa e personale sanitario - per la trattazione della delicata tematica, che potrà dare tutte le delucidazioni utili per conoscere, riconoscere ed affrontare la multiforme casistica della violenza di genere e potrà promuovere, anche in quella sede, una campagna informativa e di sensibilizzazione in relazione al tema in argomento.