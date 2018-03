Online nuovo sito Diocesi L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 19 MAR - Da oggi online il nuovo sito www.chiesadilaquila.it. La precedente edizione (la terza da quando la diocesi è sbarcata sul web, otto anni fa), online fino a ieri, era stata donata, all'indomani del sisma, dalla CEI come contributo della Chiesa italiana alla diocesi del capoluogo abruzzese dopo il sisma del 6 aprile del 2009. In occasione della nomina dell'attuale Arcivescovo, l'otto giugno 2013, era stato realizzato anche un restyling dello stesso ed oggi viene pubblicato il nuovo portale completamente rinnovato.

Il nuovo sito, realizzato dal Servizio Informatico della Conferenza Episcopale Italiana con l'ausilio del Servizio di Assistenza e dall'Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali, vuole essere, nella parte grafica, anche un omaggio alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, uno dei monumenti più importanti della città, rinato dalle macerie del sisma di nove anni fa.