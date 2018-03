Kick Boxing, Savchuk vince bronzo

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 19 MAR - E' salita sul podio dell'RDS Stadium di Rimini nell'ambito della Coppa del Presidente e Criterium di Kick Boxing FIKBMS (Federazione Italiana Kick Boxing Muay Thay e Savate) strappando la qualificazione valida per i campionati italiani assoluti e avvicinandosi sempre di più alla convocazione con la nazionale italiana. Si tratta di Olena Savchuk, atleta della MixedMartialArts del PalaWinnerTeam di Avezzano, che nel week-end scorso ha conquistato il bronzo (categoria Kick Light cinture nere -55kg) nella manifestazione sportiva cui hanno partecipato 1800 atleti.

"Il sogno di Olena non finisce qui - ha detto il Maestro Massimo Persia - infatti, questo risultato le permette di giocarsi il titolo italiano ed il posto nella nazionale ai prossimi campionati italiani assoluti di maggio dove sarà obbligatorio per lei vincere; è un risultato raggiungibile per il talento e la determinazione dimostrata finora".