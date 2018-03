Museo Battaglia Ortona ora è in rete

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 18 MAR - Il museo della Battaglia di Ortona inserito dal MIBACT tra le 130 realtà museali italiane dedicate agli eventi dell'ultimo conflitto mondiale accessibili in rete sul portale "Memoranea". Frutto di un articolato lavoro di ricerca, promosso dalla Commissione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto è stato coordinato dal Museo storico della Liberazione di Roma con l'obiettivo di rendere visibili quelle realtà di documentazione e di memoria che sono diventate simbolo della liberazione nazionale nel periodo 1943-1945, e con il quale il Muba ha collaborato fin dall'inizio del progetto. "C'è da essere orgogliosi e soddisfatti di questo nuovo successo del Muba - dichiara il Sindaco Leo Castiglione - che porta la nostra città in una rete nazionale dandole una importante rilevanza, anche ai fini di una attrazione culturale e turistica".