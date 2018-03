Ponte del Mare, al via la manutenzione

(ANSA) - PESCARA, 16 MAR - Sul Ponte del Mare a Pescara sono cominciati lavori di manutenzione che renderanno la struttura inaccessibile al transito pedonale e ciclabile ogni giorno dalle 7.30 alle 17.30, fino al 21 maggio prossimo, come si legge nell'ordinanza. Dopo l'ispezione tecnica del 2015 - la prima dalla costruzione e messa in esercizio nel 2009 - è risultato, spiega il vicesindaco Antonio Blasioli, assessore alla Manutenzione, che il ponte è "in condizioni generalmente buone, ma con limitati punti in cui sono presenti segni di corrosione localizzata su cui è necessario intervenire per evitare ammaloramenti più onerosi". La ditta esecutrice è Tecnoverde Costruzioni Srl di Penna Sant'Andrea (Teramo) che si è aggiudicata gli interventi per un importo di 146.272 euro.

L'intervento prevede due fasi: prima la pulizia con idrolavaggio ad alta pressione e successiva applicazione di pittura epossidica bicomponente, poi ripristino delle superfici metalliche dell'impalcato sul 40% della passerella pedonale e 15% di quella ciclabile.