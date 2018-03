Guerra a problemi depurazione, 117 mln

(ANSA) - PESCARA, 16 MAR - Oltre 117 i milioni di euro, a valere sui fondi Masterplan, consegnati oggi con atti di concessione finanziari, con cui la Regione Abruzzo "dichiara guerra ai problemi della depurazione", come detto dal presidente Luciano D'Alfonso. La consegna è avvenuta con intese sottoscritte dal governatore e dal direttore dell'Ersi (l'ente regionale per il sistema idrico) Tommaso Di Biase a Pescara. Gli interventi sono 35: 14 in provincia dell'Aquila, 10 di Chieti, tre in quella di Teramo e otto in quella di Pescara. "Le risorse - ha spiegato D'Alfonso - toccano punte anche di cinque/sei milioni a intervento. Per il 90% i soggetti attuatori sono le società che gestiscono il ciclo idrico nei diversi territori (Aca, Cam, Sasi, Ruzzo, Gsa, Saca) e per una piccola percentuale i Comuni che hanno gestione diretta e la Provincia di Pescara". Sono destinate al sistema idrico o a quello fognario-depurativo. "Il mio auspicio - ha detto D'Alfonso - è che queste convenzioni non diano luogo a fascicoli, bensì a cantieri".