Vaccini: a Lanciano 12 non in regola su 2.800 ragazzi

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 12 MAR - Su una popolazione scolastica di 2.800 ragazzi a Lanciano è risultata oggi una media di 3 studenti non in regola con le vaccinazioni in ognuno dei quattro istituti comprensivi della città, per un totale di 12 unità. D'intesa con le dirigenze scolastiche, la ricognizione è stata resa nota nel tardo pomeriggio dall'assessore all' Istruzione, Giacinto Verna, il quale lo scorso 16 febbraio aveva lanciato l'appello alle famiglie alla vaccinazione obbligatoria dei propri figli come atto di responsabilità in vista della scadenza del 10 marzo.

"Fortunatamente sono numeri irrisori - dice Verna, che riveste anche la carica di vicesindaco - a dimostrazione della sensibilità dimostrata dai genitori".

Da domani gli scolari non vaccinati delle scuole dell' Infanzia non potranno accedere, mentre per quelli delle scuole Primarie è prevista la multa ai genitori, in attesa della comunicazione della messa in regola. (ANSA).