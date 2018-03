Da Carunchio delegazione in Usa il 19

(ANSA) - CARUNCHIO (CHIETI), 12 MAR - Il sindaco di Carunchio Gianfranco D'Isabella partirà il prossimo 19 marzo alla volta di Saluda, cittadina del North Carolina, negli Stati Uniti, con cui nel 2016 è stato sottoscritto un protocollo di partenariato.

Obiettivo è diventare ambasciatore dei sapori e della cultura del territorio del Vastese. Già da alcuni anni gli americani sono accolti nella struttura Tour d'Eau per andare alla scoperta di Carunchio, dei paesi del Vastese e dei trabocchi. Alla promozione territoriale, anche attraverso "Trigno terre sostenibili", il Comune aggiunge il progetto formativo elaborato nella Scuola primaria dall'insegnante Gabriella Di Carlo: lo scambio culturale coinvolge 8 alunni che possono relazionarsi con coetanei di Saluda via internet. Sono una trentina gli oriundi italiani che vivono lì e hanno chiesto di ottenere la doppia cittadinanza, cosa che si potrebbe concretizzare con il soggiorno a Carunchio. "Vogliamo far capire che questo territorio si prepara all'accoglienza".