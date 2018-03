Una serata 'con gli occhi di Noemi'

(ANSA) - CASACANDITELLA (CHIETI), 11 MAR - Due eventi da festeggiare, la riapertura del Castello di Semivicoli e la recente apertura del reparto di Terapia Subintensiva Pediatrica ad alta attività assistenziale nell'ospedale di Pescara. E così in tanti si sono dati appuntamento questo pomeriggio nel castello, a Casacanditella, per assistere allo spettacolo portato in scena da Federico Perrotta e Valentina Olla accompagnati da ospiti a sorpresa. "Con gli Occhi di Noemi" è il titolo della serata, costruita con racconti, tra musica e parole, di 'superdonne' che hanno cambiato la storia. Il ricavato dei biglietti devoluto alla Onlus 'Progetto Noemi'. Il tutto dedicato alla piccola Noemi di Guardiagrele (Chieti) che, affetta da Sma1, "con grande coraggio - scrive il padre Andrea, fondatore della Onlus - affronta la malattia e vive la sua quotidianità con sorriso e gioia". Al termine dello spettacolo aperitivo e degustazione dei vini Masciarelli.