Terziario Donna, concorso foto e pittura

(ANSA) - PESCARA, 8 MAR - Raccontare per immagini come le donne occupano e conciliano il tempo della vita quotidiana tra lavoro, famiglia, studio, divertimento, sport e cura di sé: è l'intento del Concorso fotografico e di pittura 'Il tempo e le donne', promosso da Terziario Donna Pescara, sezione di Confcommercio che rappresenta le imprenditrici di Commercio, Turismo e Servizi, con il supporto del Gruppo Fotografico La Genziana e il patrocinio di Unione Italiana Fotoamatori (Uif) e Comune di Pescara. Modalità di adesione su www.confcommerciopescara.it, www.lagenziana.net, www.uif-net.com, tempo per presentare le opere fino al 31 marzo. I riconoscimenti, assegnati da apposita Giuria, prevedono per la sezione pittura tre premi assoluti ai primi tre classificati, per la sezione fotografia tre premi assoluti a primo, secondo e terzo classificato; un premio al primo classificato della categoria "Soci, familiari e dipendenti di ditte associate Confcommercio" e tre premi ex aequo da assegnare tra i soci del Gruppo fotografico La Genziana.