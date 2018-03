D'Alfonso, deve governare chi ha vinto

(ANSA) - PESCARA, 7 MAR - "Io penso che debbano governare quelli che hanno vinto, i Cinque Stelle e i Leghisti hanno numeri e vittoria, io mi sento collocato all'opposizione dal giudizio dei cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, eletto senatore con il Pd, nel corso di una conferenza stampa a Pescara. "I vincitori sono i Cinque Stelle e Salvini, le proposte emerse sono anche capaci di successo. La campagna elettorale è stata molto efficace. Io per esempio dichiaro che voterò a favore del reddito di cittadinanza, che costa 75 miliardi di euro l'anno. Mentre non posso votare il governo dei Cinque Stelle e dei Leghisti, voterò a favore di tutte le misure che aumenteranno i diritti dei cittadini, a cominciare dalla prima riguardante appunto il reddito di cittadinanza. La voterò tutte le volte che servirà". Il governatore ha tenuto, comunque, a sottolineare "oggi sono solo presidente della Giunta", quindi per presentarsi come senatore "c'è bisogno di attendere la convalida".