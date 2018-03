Ubriaco provoca incidente, denunciato

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 3 MAR - Si è scontrato con un bus che trasportava tre lavoratori della Sevel perché guidava ubriaco: responsabile dell'incidente, avvenuto all'interno di una galleria della fondovalle Sangro, in territorio di Colledimezzo (Chieti), un uomo che era alla guida di una Alfa Romeo 159 e che è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ubriachezza dopo essere stato trovato positivo all'alcool test. Secondo la ricostruzione dell'incidente il conducente dell'Alfa ha avuto un colpo di sonno, andando a sbattere contro il bus della società privata Casciato, che a causa dell'impatto si è inclinato finendo nel cordolo per lo scolo dell'acqua e percorrendo quest'ultimo per decine di metri, senza rovesciarsi. Sia i conducenti dei mezzi che i lavoratori Sevel, impegnati oggi per il turno di recupero per il blocco neve dei giorni scorsi, sono rimasti incolumi riportando lievi contusioni. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Atessa e i vigili del fuoco di Casoli.