A club abruzzese premio italiano Fitness

(ANSA) - PESCARA, 3 MAR - In Abruzzo il Club Fitness più 'speciale' d'Italia. Va infatti a Pescara, al Royal Wellness Club, l'Award Speciale 2018, dedicato all'eccellenza del fitness e del wellness nazionale, istituito dalla rivista Il Nuovo Club e consegnato in una cerimonia a Bologna. Il riconoscimento è rivolto alle palestre che, nel corso del 2017, hanno conseguito importanti risultati e contribuito alla crescita del settore.

Nelle motivazioni, sono state riconosciute l'innovazione nelle iniziative e l'originalità nella comunicazione. Punto d'eccellenza, l'attenzione al benessere generale. Ne parlano i titolari, Stefania Desiderio e Marco Amicucci, esprimendo soddisfazione per il premio. "Siamo felici che sia stato riconosciuto a livello nazionale l'impegno che mettiamo nel seguire e motivare i nostri iscritti. Abbiamo sempre puntato sul risultato per il cliente, con sistemi e attrezzature di ultima generazione per garantire un miglior stato di forma fisica e di salute, vero segreto per ridurre il tasso di abbandono".

La novità è nei sistemi attivati "per accompagnare i soci in un percorso di benessere che li rendesse più consapevoli e motivati, coinvolgendo anche chi non è mai entrato in palestra", dicono Amicucci e Desiderio. Un 'coaching condiviso' con cui il socio percepisce che il club ha a cuore il suo benessere e lo rende consapevole dei valori legati al movimento. "Abbiamo attivato iniziative innovative per la diffusione della cultura del movimento e per offrire agli iscritti un percorso di recupero della forma che li appassioni e li motivi alla frequenza", spiega l'ideatrice del progetto, Gabriella Monaco. "Solo nei primi tre mesi di progetto abbiamo raddoppiato il numero degli utenti: una vera rivoluzione culturale, in grado di ribaltare il trend negativo che vede la nostra nazione in coda tra gli stati europei per i dati allarmanti sul grado di sedentarietà". Il team, oltre ai due titolari, è composto da: Michael di Giacomo; Michele di Domenico; Tiziano Mazzocchetti; Simone Cordone; Luca Marrone; Mario di Marcantonio; Federico Palusci; Giorgio Marchetti; Lorena Milani; Francesca Pacifici.