Coltellata scuola, aggressore salta anno

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 2 MAR - Dovrà ripetere l'anno scolastico, ma potrà frequentare l'alternanza scuola-lavoro, lo studente 18enne giuliese dell'Ipsia Pagliaccetti di Giulianova che lo scorso 20 febbraio ha colpito con una coltellata al volto un compagno di scuola 17enne nel corso di un alterco. È l'effetto della decisione di sospensione dall'attività didattica fino a giugno, adottata dal consiglio d'Istituto alla scadenza del provvedimento temporaneo di sospensione di una decina di giorni in attesa della conclusione dell'istruttoria dell'organo collegiale sulla vicenda. Il pugno duro usato dal consiglio è stato accolto con amarezza dalla famiglia e dal giovane stesso che attraverso il suo legale sta valutando l'ipotesi di ricorrere per il momento all'organo di garanzia della scuola.

Per quel che riguarda il minorenne ferito, ancora in convalescenza dopo l'intervento per la suturazione della ferita alla guancia sinistra, il consiglio d'Istituto non ha adottato provvedimenti, in attesa di ascoltarne la versione dei fatti.