Viabilità, alle 4 Province 56 milioni

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - Sottoscritte le convenzioni tra la Regione e le quattro Province per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità. L'investimento complessivo è di 56 milioni di euro, a valere sui fondi del Masterplan, che andranno a finanziare 46 progetti, individuati in una serie di incontri che si sono svolti nei mesi scorsi. "Queste risorse serviranno solo per la manutenzione: asfalto, riordino delle cunette e riassicurazione della certezza della percorribilità viaria". Quindi il presidente della Giunta regionale ha evidenziato: "Questa operazione è stata costruita insieme, Regione e Province, perché la Regione diviene territorio con le Province. Nel dettaglio, alla Provincia di Chieti sono stati assegnati 16 milioni di euro, destinati a 6 interventi. Alla Provincia di Teramo andranno 15 milioni per 14 interventi. In Provincia di Pescara gli interventi finanziati sono 8 per complessivi 14 milioni di euro. 11 milioni per la Provincia di L'Aquila per 18 interventi.