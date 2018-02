Neri Marcorè in 'Quello che non ho'

(ANSA) - PESCARA, 27 FEB - Lunedì 5 marzo e martedì 6 marzo la 52/a Stagione Teatrale della Società del Teatro e della Musica 'Luigi Barbara' prosegue con Neri Marcoré che porta in scena 'Quello che non ho', spettacolo costruito a partire dalle canzoni di Fabrizio De André e dalle pagine più profetiche e visionarie di Pier Paolo Pasolini. Con l'attore, saranno sul palco tre musicisti di grande talento interpretativo, come Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini, impegnati nell'esecuzione dei brani del grande cantautore genovese arrangiati da Paolo Silvestri. La regia e la drammaturgia dello spettacolo sono curate da Giorgio Gallione. Gli spettacoli si terranno al Teatro Circus di Pescara: la rappresentazione di lunedì 5 marzo avrà inizio alle 21 mentre martedì 6 marzo è in programma la replica pomeridiana alle ore 17. Il biglietto di ingresso costa 33 per le Poltronissime e 28 per le Poltrone (per i soci della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara", i biglietti costano, rispettivamente, 30 e 25).