Maltempo: domani scuole aperte a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 27 FEB - Riapriranno regolarmente domani le scuole a Pescara. Lo rende noto l'amministrazione comunale che precisa come tutte le strade al momento risultano transitabili a Pescara, che si prepara così a tornare alla normalità con la riapertura per domani, mercoledì 28 febbraio, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, come disposto dall'ordinanza firmata dal sindaco domenica scorsa.

Resta chiusa la riserva dannunziana, dove il sindaco Marco Alessandrini si è recato questa mattina per un sopralluogo per verificare situazione e danni arrecati dal maltempo. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno tornerà ad essere fruibile e aperta al pubblico. (ANSA).