Valanghe, in Abruzzo pericolo marcato 3

(ANSA) - PESCARA, 24 FEB - Il bollettino valanghe emesso alle ore 14 dal Meteomont, servizio nazionale di previsione neve e valanghe, per il settore grandi massicci appenninici e Appennino abruzzese segnala pericolo 'marcato 3', per neve bagnata e pioggia sul manto nevoso, con appesantimento e perdita di resistenza. "Strati di neve fresca bagnata a debole coesione su strati debolmente consolidati. Il manto nevoso presenta consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi. Il rialzo termico ha determinato un cospicuo innalzamento della quota di attecchimento della neve fino oltre i 1700/1800 metri.

L'innalzamento dello zero termico e la pioggia hanno appesantito il manto, rendendolo instabile specie nei pendii molto ripidi, soggetti a distacchi per scivolamento spontaneo o già con debole sovraccarico (passaggio di un singolo sciatore)". Alle alte quote la criticità è rappresentata dai moderati apporti di neve nuova a debole coesione, ridistribuiti dal vento forte.