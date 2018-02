Case popolari Orsogna,1,6 mln da Governo

(ANSA) - ORSOGNA (CHIETI), 24 FEB - La Presidenza del Consiglio dei ministri ha finanziato con un milione 650mila euro un intervento di rigenerazione urbana proposto dal Comune di Orsogna per la riqualificazione delle case popolari e delle aree di via Raffaele Lanciani. Il progetto prevede demolizione e ricostruzione nonché riorganizzazione di 9 immobili di edilizia convenzionata Ater, dotazione di spazi pubblici e servizi, con locali per piccole attività commerciali, punti di incontro per associazioni e parco urbano attrezzato. Il Comune ha coinvolto nella proposta Ater di Chieti e Regione Abruzzo con cui ha sottoscritto protocolli d'intesa. "E' un risultato storico e una grande opportunità per i cittadini" commenta il sindaco Fabrizio Montepara. Si tratta di case popolari costruite a fine anni '40.

Lunedì 26 febbraio, in Municipio a Bologna, gli amministratori dei Comuni beneficiari delle risorse del "Piano nazionale per riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" firmeranno le convenzioni con il Governo.