Un'altra montagna è possibile

(ANSA) - L'AQUILA, 23 FEB - Il Gran Sasso, un'altra montagna possibile: ci crede il Comitato #iovivoilGranSasso che domani, sabato 24 febbraio a Castel del Monte (L'Aquila), si riunirà per discutere della possibilità per i Comuni della zona di federarsi per un progetto di sviluppo territoriale, puntando su turismo, agricoltura, zootecnia, prodotti tipici, artigianato, sentieristica, viabilità, sport, cultura. I Comuni ricadenti nell'area hanno la disponibilità di risorse del Programma di Sviluppo 'ReStart' che indirizza il 4% dei fondi per la Ricostruzione allo sviluppo economico del cratere sismico 2009.

"Cominciamo un'altra storia - dicono gli organizzatori dell'incontro - quella di un territorio interessato a piccoli miracoli, alla portata di tutti. La questione non è solo economica, ma di fede, di amore, di passione e di bellezza".

L'appuntamento è al centro sportivo alle 16. Sono invitati operatori e amministratori.