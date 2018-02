Pescara, Zeman 'puntiamo a play off'

(ANSA) - PESCARA, 23 FEB - "Il presidente è giusto che creda nei playoff perché la squadra l'ha fatta lui. Poi ci credo anche io perché credo sia una buona squadra. Io via in caso di mancati playoff? Non posso sostituirmi al presidente. Ci può anche stare non entrarci, non sarebbe una bella cosa, ma poi bisognerebbe valutare il come e il perché". Lo ha detto questa mattina il tecnico del Pescara Zeman, a margine della presentazione di Pescara-Cremonese, rispondendo in modo tutt'altro che diplomatico alle parole del presidente biancazzurro Daniele Sebastiani che aveva parlato in settimana, dei play-off, come di un traguardo da non fallire.